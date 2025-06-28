伊朗為陣亡將領核科學家舉行國葬　總統出席　德黑蘭迫滿人｜多圖

撰文：成依華
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伊朗與以色列的12天戰事結束後，伊朗6月28日在首都德黑蘭為陣亡軍事將領與核科學家舉行大規模國葬，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及其他高官出席，根據國營傳媒指，這場葬禮是為戰爭中喪生的其中60人舉行，當中涉及至少10名軍事將領及16名核科學家。

伊朗2025年6月28日舉行國葬，悼念在戰爭中死去的軍事將領與核科學家（WANA via REUTERS）

英國廣播公司（BBC）報道，在德黑蘭市中心Enghelab Square廣場附近，大批人群聚集在棺材兩側，棺材蓋上伊朗國旗及陣亡者的肖像。

陣亡者包括伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）、伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）等人。

大量民眾身穿黑衣，揮舞伊朗國旗或舉起陣亡者肖像，他們又高叫口號「美國去死」、「以色列去死」、「不投降、不向美國妥協」等口號。

伊朗2025年6月28日在德黑蘭舉行國葬，悼念在戰爭中死去的軍事將領、核科學家等（WANA via REUTERS）
伊朗2025年6月28日舉行國葬，悼念在戰爭中死去的軍事將領與核科學家，圖為棺材蓋上國旗與死者肖像（WANA via REUTERS）

出席國葬者包括伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及其他高層官員，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）此前一度傳出喪生消息，他其後澄清是受傷，他也有出席這次國葬。

根據伊朗衛生部統計，在12天戰事中，伊朗約610人死亡，當中包括49名女性及13名兒童。傷者則為逾4700人。

在2025年6月28日的伊朗國葬上，大批民眾在德黑蘭悼念在戰爭中死去的軍事將領與核科學家，圖為運送棺材的貨車（WANA via REUTERS）
在2025年6月28日的國葬上，也有伊朗民眾舉起最高精神領袖哈梅內伊的肖像（WANA via REUTERS）
圖為2025年6月28日，在伊朗德黑蘭出席國葬的民眾隊伍（WANA via REUTERS）
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