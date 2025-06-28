美國參議院否決限制特朗普向伊朗動武權力議案

美國參議院6月27日進行表決，由民主黨提出，限制總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在未獲國會授權下，單方面向伊朗動武權力的議案未能獲得通過。議案以53票反對、47票支持的投票結果被否決。



據英國《衛報》報道，這項由維珍尼亞民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）提出的議案的投票結果，主要跟隨共和民主兩黨在參議院的人數分布。兩黨各有一人倒戈：來自肯塔基州的共和黨人保羅（Rand Paul ）投下贊成票；而來自賓州的民主黨人費特曼（John Fetterman）則投下返對票。

2025年5月19日，美國華盛頓，民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）向記者發表講話。（Reuters）

民主黨人凱恩在參議院發言時表示：「（只有）國會（有權）宣戰」（Congress declares wars）。他強調，在1787年制定美國憲法的人士當時非常謹慎，不願將發動戰爭的權力賦予任何個人，甚至沒有將這個權力賦予首任總統喬治·華盛頓（George Washington）。

凱恩指：「他們認為開戰的決定茲事體大，一人之力難以做出。因此，他們制定一部憲法，規定美國未經國會投票不得參戰。」

若該議案獲得通過，將迫使特朗普在採取任何進一步軍事行動前，必須獲得國會的授權。

6月22日，特朗普下令對伊朗核設施進行空襲。此前，以色列對伊朗發動襲擊，伊朗進行報復。特朗普表示，美國的轟炸「徹底摧毀」伊朗關鍵的核濃縮設施，並認為這項行動取得圓滿成功，儘管一些初步報告指伊朗核設施的損毀沒有特朗普講的嚴重。伊朗嚴厲譴責美國的軍事行動。

特朗普27日（週五）聲稱，伊朗在被轟炸後已停止開發核武器的野心。惟特朗普亦表示，如果他認為伊朗再次進行濃縮鈾，他「絕對」會再次攻擊伊朗的核設施。