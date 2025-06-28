伊朗外長嘲以色列靠美國「老爹」倖存　痛斥特朗普對哈梅內伊不敬

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）6月28日（週六）在其社交平台撰文指，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）真心希望與伊朗達成核協議，他就應該改變對伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）「不尊重和不可接受的語氣」，並且「停止傷害他數百萬忠實的追隨者」。阿拉格齊又嘲諷以色列，面對伊朗發射的導彈，別無選擇只能向「老爹」（Daddy，北約秘書長呂特近日對特朗普的稱呼）跑去，以免被伊朗的導彈摧毀。



伊朗外長阿拉格齊撰文痛斥特朗普對最高精神領袖哈梅內伊不敬：

據路透社報道，伊朗外長阿拉格齊發文指：「伊朗人的精緻度和堅韌不拔，從我們一幅幅宏偉的地毯上展現得淋漓盡致，我們生產的地毯凝聚無數辛勤勞作和耐心編織而成。但作為一個民族，我們的基本前提非常簡單明了：我們瞭解自身的價值，珍惜自己的獨立，絕不允許任何人決定我們的命運。」

阿拉格齊又指：「如果特朗普總統真心希望達成協議，他應該放下對伊朗最高領袖哈梅內伊那不敬且令人無法接受的語氣，停止傷害他數百萬忠實的追隨者。」

阿拉格齊其後將矛盾轉向以色列：「偉大而強大的伊朗人民向世界證明，以色列政權面對我們的導彈別無選擇，只能投奔「老爹」（Daddy），以免被我們的導彈摧毀。伊朗人民不會輕易接受威脅和侮辱。如果幻想導致更嚴重的錯誤，伊朗將毫不猶豫地展現真正的實力，這必將終結任何對伊朗實力的妄想。」

阿拉格齊最後寫道：「善意生善意，尊重生尊重。」