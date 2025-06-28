美國女子離奇墮樓案　揭多月前報警指控丈夫家暴　錄音內容曝光

美國芝加哥2024年10月發生一宗離奇墮樓案，任職科技界的36歲女子Caitlin Tracey從20多層高空墮到地下樓梯間死亡，據美媒最新6月27日報道，她生前多次指控46歲丈夫Adam Beckerink家暴，包括在墮樓案多個月前、即2024年1月，她報警驚恐叫警察「拜託盡快來」，這段錄音內容如今曝光。其丈夫則否認與墮樓案有關。



案中36歲女死者Caitlin Tracey（社交網站）

2024年10月27日的墮樓案發生於芝加哥一幢豪華高層住宅大廈內，Caitlin Tracey從約24層的高空墮下身亡，綜合《每日郵報》、《紐約郵報》指，該處為其丈夫擁有的居所，在警方發現墮樓案前，任職稅務律師的丈夫Adam Beckerink曾報案指妻子失蹤，他在事發後遭拘留及盤問，之後獲釋放，未有遭起訴。墮樓案被判斷為死亡方式「未能確定」。

美媒6月27日報道，Caitlin Tracey過去有多次指丈夫家暴的紀錄，包括在多次向警方報告丈夫家暴後，2023年11月她在芝加哥獲得保護令，但她後來撤銷此案。

2024年1月13日晚上，Caitlin Tracey曾打電話報警，叫警方盡快到她位於密歇根州（Michigan）的家，她指丈夫飲醉酒、推她，又稱「他以前襲擊過我」，並驚恐地說「拜託盡快來」（please hurry）。警方到場後，發現她有明顯傷痕，包括嘴唇上的傷口及身上其他紅痕。

死者的丈夫Adam Beckerink遭指控家暴，案件審訊中（芝加哥警方）

當時丈夫Adam Beckerink已經離開，飛返芝加哥，據Caitlin Tracey指，丈夫毆打她，並偷走她一些物品」。Adam Beckerink後來被捕及被檢控家暴罪名，法庭文件稱，他曾要求告訴妻子告訴警察，她打電話報警是個「意外」。

2024年8月，警方也曾因另一宗家庭糾紛再到訪上述住所，接線員在電話斷線前聽到「叫喊聲和騷動聲音」。

在Caitlin Tracey身亡後，《紐約郵報》指，墮樓案的發生時間為Adam Beckerink要為家暴案上庭的數天前。

Adam Beckerink否認與墮樓案有關，代表律師指「他與妻子的死無關，他將繼續出庭（家暴案）。我們也將繼續透過向法庭提交文件為他辯護。」