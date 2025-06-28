美國參院共和黨人修訂「大而美」法案 擬9.30終止電動車稅收抵免
撰文：劉耀洋
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美國參議院共和黨6月27日晚公布一項修訂版、被稱為「大而美法案」的稅收與預算法案，內容包括於9月30日終止針對新電動車銷售和租賃的7,500美元稅收抵免以及針對二手電動汽車的4,000美元稅收抵免。
路透社27日報道，參議院先前的版本規定，新電動車銷售稅收抵免將在法案簽署後180天內被終止，二手電動車銷售的抵免將於90天內被終止，而在北美地區以外組裝的租賃電動車抵免則會被立即終止。
新版法案還包括取消汽車製造商因未達平均燃油效率標準（Corporate Average Fuel Economy rules）而須被罰款的條款，以讓製造商更容易生產燃油汽車。
另外，法案還提到， 美國本土製造新汽車的貸款利息至2028年可免稅，但對於年收入超過10萬美元（約78.4萬港元）的個人納稅人，此項免稅優惠將逐步取消。
不過，眾議院早前通過的版本，允許新電動車稅收抵免持續到2025年底，而針對電動車銷量未達20萬輛的汽車製造商，其稅收抵免則可持續到2026年底。
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