特朗普再為涉貪腐案內塔尼亞胡辯護　稱戰爭英雄正與哈馬斯談判

日前為包括被控貪腐涉嫌3宗案件的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提供聲援的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（6月28日）再次於旗下社交平台發文為他辯護並請求法院將他釋放，認為正與哈馬斯談判的內塔尼亞胡受到政治迫害，無可能出庭應訊。



特朗普在帖文中形容內塔尼亞胡是「戰爭英雄（War Hero）」，認為他在消除伊朗核威脅方面取得巨大成功，還用內塔尼亞胡牽涉的案件與自己去年被法庭裁決有罪的案件相比，認為他與自己當時一樣受到政治迫害。

特朗普在帖文最後還指，美國每年花費數十億美元來保護和支持以色列，絕不容忍當局對內塔尼亞胡的行為，還用他的暱稱比比求情，「放了比比吧（ LET BIBI GO）」，強調內塔尼亞胡還有重大的任務要完成。

圖為特朗普2025年6月28日發文再次為內塔尼亞胡辯護。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普去年5月牽涉成人影片女星克利福德（Stephanie Clifford）掩口費一案，最終被法院裁決34項罪名全數成立。