美媒：內塔尼亞胡擬7月初訪美會見特朗普　或致謝美國介入以伊

美國Axios新聞網周五（6月27日）引述以色列消息官員報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）擬在未來數週內訪問美國，並在白宮會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），以致謝美國介入以色列伊朗局勢，不過強調訪問事宜目前正處於初步討論階段，尚未確定具體日期。



報道引述一名消息官員指，倘內塔尼亞胡在白宮會晤特朗普能成事，訪問日程可能會安排在7月的第二周。

報道還引述其他消息人士指，特朗普在斡旋以伊之後，轉為着眼於加沙地帶，期望盡快結束以色列與哈馬斯之間持續衝突，包括達成停火與釋放人質。

白宮：特朗普歡迎內塔尼亞胡來訪

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）在26日的白宮簡報會中表示，特朗普對內塔尼亞胡的來訪持非常開放的態度，但強調具體日期尚未確定。