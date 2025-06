內塔尼亞胡涉3宗案擬月底出庭　特朗普籲取消審判：美國來拯救他

以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)在2019年因3宗案件被起訴,包括被控貪腐,他本人曾多次延後出庭,但去年12月首次出庭。根據案件進展,今月初就有應訊的內塔尼亞胡將在6月30日再度出庭。美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周三(6月25日)旗下社交平台發文為他辯護,認為內塔尼亞胡蒙受不公,反對以色列對他庭審,還呼籲立即取消審判或赦免內塔尼亞胡,甚至直言「現在也將是美國拯救內塔尼亞胡」。



特朗普在旗下社交平台發文,他帖文中用內塔尼亞胡的暱稱「比比(Bibi)」來稱呼自己的中東盟友,還形容內塔尼亞胡是一位偉大的領導者和「戰士」,在對抗伊朗等敵人、保護以色列方面表現卓越。

2025年6月25日,圖為特朗普在旗下社交平台發文聲援並為內塔尼亞胡辯護。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

特朗普還強調美國在早前介入伊以局勢中,拯救了以色列,而「現在也將是美國拯救內塔尼亞胡(now it is going to be the United States of America that saves Bibi Netanyahu)」,他還形容內塔尼亞胡是遭受到政治迫害,而這行動本質上是一場「獵巫行動(WITCH HUNT)」,認為審判形同「正義的鬧劇(TRAVESTY OF “JUSTICE”)」,絕不允許發生。