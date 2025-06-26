內塔尼亞胡涉3宗案擬月底出庭　特朗普籲取消審判：美國來拯救他

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在2019年因3宗案件被起訴，包括被控貪腐，他本人曾多次延後出庭，但去年12月首次出庭。根據案件進展，今月初就有應訊的內塔尼亞胡將在6月30日再度出庭。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（6月25日）旗下社交平台發文為他辯護，認為內塔尼亞胡蒙受不公，反對以色列對他庭審，還呼籲立即取消審判或赦免內塔尼亞胡，甚至直言「現在也將是美國拯救內塔尼亞胡」。



特朗普在旗下社交平台發文，他帖文中用內塔尼亞胡的暱稱「比比（Bibi）」來稱呼自己的中東盟友，還形容內塔尼亞胡是一位偉大的領導者和「戰士」，在對抗伊朗等敵人、保護以色列方面表現卓越。

2025年6月25日，圖為特朗普在旗下社交平台發文聲援並為內塔尼亞胡辯護。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普還強調美國在早前介入伊以局勢中，拯救了以色列，而「現在也將是美國拯救內塔尼亞胡（now it is going to be the United States of America that saves Bibi Netanyahu）」，他還形容內塔尼亞胡是遭受到政治迫害，而這行動本質上是一場「獵巫行動（WITCH HUNT）」，認為審判形同「正義的鬧劇（TRAVESTY OF “JUSTICE”）」，絕不允許發生。