日媒：日本機上盜竊案數量上升　國際航班更易遭竊

日本共同社6月28日報道，日本2024年客流量前5機場中，成田、關西、福岡這3座機場的機上盜竊案接報數量超過上年。其中，國際航班因飛行時間更長，更易遭竊。



國交省東京航空局和大阪航空局的統計顯示，客流量前5名機場分別是羽田、成田、關西、福岡、新千歲。對比2023年和2024年，成田機場盜竊案件從8宗增至17宗，關西從10宗增至17起宗福岡從3宗增至10宗。而羽田機場則從18宗減少至9宗，新千歲兩年均僅發生過1宗盜竊事件。

圖為日本大阪關西機場。（Getty Images）

熟悉航空政策的櫻美林大學教授戶崎肇指出，案件數量增加的成田和關西機場，均在積極開通廉價航空公司（LCC）航班。有些廉價航空托運行李需另外付費，帶上飛機的隨身行李增加，因此更易成為下手的目標。

戶崎還分析稱，國際航班飛行時間較長，行李離開視線的時間變長，容易遭竊。大阪關西機場警署受理的17宗案件中，就有13起是國際航班。據稱，盜竊案較多發生在旅客就寢時，小偷會從座位上方行李架內的錢包中抽走現金和信用卡。