日本政府：日本海中南部未來30年或有近兩成機會發生7級以上地震

日本地震問題一直是不少人留意的焦點，當地專家6月27日表示，日本海中南部地區或有近兩成機會在未來30年內發生黎克特制7級以上地震。



日本放送協會（NHK）及《讀賣新聞》報道，日本政府的地震調查委員會公布報告，指位於近畿地區北部至北陸地方北部海域的日本海中南部地區在未來30年有16至18%機會出現7級以上地震，其中兵庫縣至石川縣加賀地方的西部區域發生機率為4至6%；加賀地方至富山縣的東部地區的機率則為12至14%。

日本政府的地震調查委員會6月27日公布，日本海中南部地區在未來30年有16至18%發生7級以上地震。（地震調查研究推進本部事務局 截圖）

專家指出，地震發生機率是將「富山海槽橫斷斷層」加入到去年8月公布的22個地點，再經過不同特徵計算而成，其中，「能登半島北岸斷層帶」被認為是去年元旦能登半島發生7.6級地震的誘因，因此近期再爆發大地震的機會率為接近0%，但其他地方的機率則有所增加。

對於如何解讀這些數字，委員會舉例在交通意外受傷的機會為12%，形容地震的機率高於這個例子。擔任調查委員長的東京大學名譽教授平田直認為，機率之高，在大家有生之年遭遇大地震並不為奇；而考慮到除了強震，日本海沿岸或可能有巨大海嘯侵襲，所以應假設可能再發生類似能登半島地震的情況，大家平時需要有所準備。

日本能登半島曾在2024年元旦發生強烈地震，引發的火災導致輪島朝市大道 (Asaichi-dori) 街道變成一片頹垣敗瓦。（Reuters）

報道提到，委員會之後亦會為新潟縣海域至北海道對開的日本海地區活斷層進行評估。而委員會曾在2022年發表報告，估計長崎縣至鳥取縣對開海域的日本海西南部地區在未來30年發生7級以上地震的機率為8至13%。