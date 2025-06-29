塞爾維亞據指14萬人參加反政府示威　警施催淚彈　數十人被捕

塞爾維亞周六晚間（6月28日）據指有約14萬反政府示威者舉行大規模集會，要求總統武契奇（Aleksandar Vucic）領導的政府下台、舉行臨時選舉。期間有部分示威者與警方發生衝突，警方施放催淚彈並逮捕數十名示威者，6名警察據報在衝突中受傷。



法新社報道，大批抗議者當晚聚集在首都貝爾格萊德（Belgrade）最大的斯拉維亞廣場，並湧入周圍的幾條街道，高呼「我們要選舉」抗議。獨立抗議監測機構公共集會檔案（Archive of Public Gatherings）估計，抗議人群規模約為14萬人，遠高於警方估計的3萬6000人。

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抗議活動正式結束時，部分反政府示威者與數月來在政府總部前紮營的武契奇支持者對峙，並向阻止人群接近市中心公園的防暴警察投擲雞蛋、塑料瓶和其他物品。

警察局長西列維奇（Dragan Vasiljevic）表示，警方拘留了幾十名抗議者，有六名警員在衝突中受傷。

去年11月以來，塞爾維亞持續有學生領導抗議活動。當時北部城市諾維薩德一座火車站的屋頂倒塌，造成16人死亡。抗議者指控政府腐敗令悲劇發生，總理武切維奇（Miloš Vučević）在壓力下辭職。

2024年11月14日，匈牙利布達佩斯，圖為武契奇出席與匈牙利召開的雙邊合作會議。（Reuters）

在星期六抗議活動開始前，組織者向總統武契奇發出「最後通牒」，要求他在晚上9時之前宣布舉行選舉，但武契奇早在截止時間前就拒絕這個要求。武契奇曾一再表明，抗議活動是外國勢力試圖摧毀當地政府的陰謀。

他之後在Instagram上寫道：「他們（抗議者）想推翻塞爾維亞，但他們失敗了。」