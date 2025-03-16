塞爾維亞爆數十年來最大示威　逾10萬民眾舉行反政府集會

歐洲中南部國家塞爾維亞首都貝爾格萊德周六（3月15日）爆發數十年來最大規模反政府集會，逾10萬示威者齊聚示威，指控政府在對去年發生的火車站簷篷倒塌慘案的調查中，存在貪腐。當局在政府建築物周圍及總統府外部署數千名警員，並取消巿內所有公共交通服務。



2025年3月15日，塞爾維亞貝爾格萊德，圖為示威者舉行反政府集會。（Reuters）

路透社報道，警方指示威現場總體和平，有農民、學生與教師參加集會，未發生肢體衝突與暴力事件。警方另在15日夜間逮捕13人，其中3名男子涉嫌打砸總統武契奇（Aleksandar Vučić）的拖拉機（即農用曳引機，又稱牽引機，farm tractor）。

當日首都郊區發生車撞人事件，示威人群遭一輛汽車衝撞，3人受傷。另有市中心一名學生與一名大學老師受襲。

塞爾維亞去年11月一個火車站有簷篷倒塌，造成15人死亡。民眾將事故原因歸咎於政府貪腐。大學生發起席捲全國的反貪運動，矛頭指向武契奇。

2025年3月15日，塞爾維亞貝爾格萊德，圖為示威者舉起標語舉行反政府集會。（Reuters）

掌權13年的武契奇旗下政府否認調查涉貪，指西方情報機構背後支持示威，目的是要求總統下台。