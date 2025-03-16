塞爾維亞首都爆發示威　約30萬人參與　總統武契奇：22人被捕

塞爾維亞首都貝爾格萊德周六（3月15日）爆發數十年來最大規模反政府集會，指控政府在對去年發生的火車站簷篷倒塌慘案的調查中，存在貪腐。據估計，有27.5萬到32.5萬人參與此次活動。總統武契奇（Aleksandar Vučić）周六表示，抗議活動中有56人受傷，22人因涉嫌破壞和襲擊而被拘留。



《德國之聲》報道，本次示威有數百名學生參與，他們抗議去年11月造成15人死亡的火車站簷篷倒塌事件。火車站大樓事發前不久在不明情況下進行了翻修，據信有與執政黨關係密切的中國公司和商家參與其中。抗議活動將事故歸咎於政府貪腐。

2025年2月17日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在布達佩斯與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）舉行的聯合記者會上發表講話。（Reuters）

儘管政府估計抗議者人數約為10.7萬人，塞爾維亞非政府組織 Arhiv javnih skupova則估計示威人數更高，稱有27.5萬到32.5萬人參加了此次活動。

該組織在社交平台上表示，這是貝爾格萊德史上最大規模的集會。還發布影片，顯示現場人潮湧動，擠滿廣場。

2025年3月15日，塞爾維亞貝爾格萊德（Beograd），學生和反政府示威者打開手機手電筒，為去年11月諾維薩德火車站簷篷倒塌事件的遇難者默哀15分鐘.（Reuters）

另據獨立媒體N1報道，當晚在為火車站事故的15名受害者15分鐘默哀期間，傳來疑似炮彈墜落的巨響，迫使抗議者暫時逃離了一條街道。

軍事分析師Aleksandar Radic稱，該聲音來自「聲波炮」，來自塞爾維亞安全部門武器庫。他說：「目的是殘酷地展示武力，是傲慢的體現，其動機是對自己人民的仇恨。」