烏官員指俄軍發動開戰以來最大規模空襲

烏克蘭官員表示，俄羅斯6月28日夜間對烏克蘭發動了自衝突開始以來最大規模空襲，動用數百架無人機、巡航導彈和彈道導彈襲擊了烏克蘭西部、南部和中部地區，包括遠離前線的西部地區，造成至少6人受傷、1名戰鬥機飛行員身亡。



烏克蘭軍方表示，俄羅斯一夜之間向其發射477架無人機和60枚導彈，當中有211架無人機和38枚導彈被烏克蘭軍方摧毀，另有225架無人機在烏軍電子干擾下遺失。而烏軍則有一架F-16戰鬥機損毀。

圖為6月29日，烏克蘭切爾克斯（Cherkasy），消防員在俄羅斯無人機和導彈襲擊烏克蘭期間受損的大樓現場工作。（Reuters）

據烏克蘭副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在社交平台X上發佈的消息，俄羅斯襲擊了烏克蘭的七個地區，包括位於西部的利沃夫（Lviv）、東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）以及扎波羅熱（Zaporizhzhia）。

切爾克斯（Cherkasy）官員稱包括一名兒童在內，空襲造成該州中部至少6人受傷，三座樓房和一所大學在襲擊中受損。此外，烏克蘭南部和中部分別有工業設施遭到襲擊。

軍方指，為了擊退這次大規模襲擊，國防軍部署了所有可以打擊敵方空中資產的可用手段。

波蘭武裝部隊作戰司令部稱，為應對俄羅斯在烏克蘭西部的空襲，波蘭緊急起飛了戰鬥機並啟動了地面防空部隊。