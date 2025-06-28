俄羅斯軍佔領烏克蘭東部關鍵鋰礦　美媒：或影響美烏礦產交易

俄羅斯軍隊6月26日控制烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）一個村莊，並成功控制當地附近一個關鍵鋰礦。美媒27日分析，此舉或影響美國與烏克蘭之間的礦產交易。



路透社及美國《紐約時報》報道，俄羅斯官員26日宣布，俄軍在過去幾天內佔領烏東頓內茨克地區的舍甫琴柯村（Shevchenko），位於村落東郊、佔地約400平方公里的鋰礦床也落入俄方手中。

這張2025年2月25日製作、題為「烏克蘭關鍵原料」的資訊圖表中，可以看到烏克蘭的礦產資源分布地。（Getty）

儘管該礦床面積相對較小，但業內分析師認為，由於鋰是製造電池等先進技術所必須用到的礦物，所以一個可進行商業開採且鋰含量豐富的礦床對烏克蘭來說非常有價值。

在地緣政治方面，美國目前將鋰視為對其經濟和國家安全至關重要的資源，因此烏克蘭擁有的鋰資源也成為其與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討價還價、爭取更多軍事支援的重要工具。

美烏4月時已簽署協議，雙方設立一個聯合基金助烏克蘭重建，並賦予美國對烏方石油、天然氣和稀有礦產行業投資的優先權。

2025年6月3日，在俄羅斯進攻烏克蘭控制的頓內茨克地區（Donetsk）時，烏軍士兵向俄軍發射多管火箭導彈。（Reuters）

報道引述分析人士稱，烏克蘭失去舍甫琴科礦床突顯其困境。隨着俄軍持續推進，佔領更多烏克蘭的資源，烏方與美國的談判能力只會愈來愈弱。

曾持有舍甫琴柯礦床開採許可證的美國公司董事Mykhailo Zhernov表示，如果俄羅斯進一步奪取更多烏克蘭礦藏，很可能會對美國與烏克蘭的礦產協議造成影響。