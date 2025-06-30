美參議院推動「大而美」法案　國會預算辦公室料增3.3萬億赤字

美國參議院6月28日為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）舉行首輪程序投票，最終獲足夠票數推動法案，料在未來數天可獲通過。路透社引述國會預算辦公室（CBO）周日（29日）發布的報告，估計該版本法案對36.2萬億美元（約284萬億港元）聯邦債務造成衝擊，將使國家債務徒增3.3萬億美元，比眾議院上個月通過的版本多出約8000億美元。



維珍尼亞州民主黨參議員沃納（Mark Warner）警告，這項法案一旦獲得批准，將給共和黨帶來麻煩，他預測1600萬美國人將因此失去醫療保險。

特朗普要求法案在7月4日獨立日前通過，但在今夏較晚時間，議員們將面臨更嚴峻考驗：必須提高國家自行設定的債務上限，否則將面臨36.2萬億美元的債務違約風險。

2025年6月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見剛果民主共和國外交部長瓦格納（Therese Kayikwamba Wagner，不在圖中）和盧旺達外交部長恩杜洪吉雷海（Olivier Nduhungirehe，不在圖中）時發表講話。（Reuters）

路透社指，該法案將延續特朗普2017年的《減稅與就業法案》（TCJA），削減其他稅收並增加軍事和邊境安全支出。

參議院共和黨人拒絕採用CBO對該法案成本的估算，轉而採用一種不考慮TCJA延續成本的計算方法。該方法被無黨派智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）的專家Andrew Lautz稱之為「魔術」（magic trick）。

據該智庫分析，採用這種計算方法，法案表面上看似大幅減少了預算，反而「節省」了5000億美元。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日批評：「共和黨正在做參議院從未做過的事情，利用虛假的數學和會計手段來掩蓋法案的真實成本。即將通過美國歷史上最昂貴的法案，為億萬富翁提供稅收減免，同時取消聯邦醫療保健（Medicad）、補充營養協助計劃（SNAP）以及數百萬人的高薪工作。」

2025年6月24日，美國華盛頓，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在國會山每週政策午餐會後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

若參議院通過該法案，它將送還眾議院進行最終審議，然後由特朗普簽署生效。