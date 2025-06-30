毒蘑菇威靈頓牛扒殺3人　澳洲婦故意或無心？陪審團將決定命運

澳洲一個陪審團周一（30日）在Latrobe谷法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。被告Erin Patterson被控以毒蘑菇入菜，整威靈頓牛扒給她前夫的親屬食用，導致前老爺、奶奶和前家姑身亡，前家姑的丈夫Ian Wilkinson也中毒入院，所幸經治療後已無大礙。控方指被告故意採摘毒蘑菇給受害人服用，辯方則指她無意傷人，這只是場意外。



澳洲一個陪審團周一（30日）在Latrobe谷法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。圖為2025年6月25日，媒體在法院外等候消息。（Reuters）

檢察官指，2023年7月29日，Erin Patterson假稱自己患癌，邀請4名受害者共進午餐，她特意尋來死亡帽菇，購買脫水機把菇類乾燥並打成粉、分別混入每份餐點。控方指，被告還為自己準備不同顏色的餐盤，以避免進食毒菇。

澳洲一個陪審團周一（30日）在Latrobe谷法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。圖為2025年6月25日，記者在法院外進行相關報道。（Reuters）

Erin Patterson否認以上說法，強調這場事件純屬意外，自己並無下毒意圖。她堅稱從未刻意採摘死亡帽菇，也不知道威靈頓牛扒中含有毒毒菇。

澳洲一個陪審團周一（30日）在Latrobe谷法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。（Reuters）

她曾在包括撿蘑菇、擁有脫水機、以及使用脫水機處理食物的細節上說謊並遭拆穿。辯方律師提醒陪審團，不應因被告曾說謊就判她有罪。

澳洲一個陪審團周一（30日）在Latrobe谷法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。圖為2025年6月25日被告Erin Patterson的辯護團隊成員離開Latrobe谷法院。（Reuters）

澳洲一個陪審團周一（30日）在Latrobe谷法院就一單毒蘑菇三重謀殺案進行審議。圖為2025年6月25日被告Erin Patterson的辯護團隊成員抵達Latrobe谷法院。（Reuters）