日本21歲美女大學生誤墮3P援交陷阱　慘遭60歲地產富商餵毒侵犯

綜合日本媒體報道，一名60歲的地產公司前主席田中剛，與32歲的酒店女公關奧本美穗，5月16日因持有興奮劑和可卡因遭到逮捕。據報道，他們被捕是因為一名21歲的知名大學女學生小西木菜，報稱去年曾與上述兩人在酒店舉行毒品性愛派對時慘遭田中剛餵毒性侵。小西木菜向其男友求救後導致4人發生爭執，引發警方趕赴現場。現時3人皆被日本警方以持有毒品起訴。



據《週刊文春》和富士新聞網（FNN）的報道，2024年6月24日，田中剛與奧本美穗在高級酒店房間內，涉嫌持有毒品與可卡因。據報道，兩人當晚跟另外一男一女在房間內發生爭執後離去，警方其後在現場後搜出毒品。

警視廳調查指，奧本美穗與女大學生小西木菜在事發當日，正在為田中剛提供「毒品性接待」，惟3人其後發生爭執。小西木菜情急之下向男友求助，4人之後越鬧越大，導致警方前往現場。2024年8月，小西木菜以性侵罪行向田中剛提出刑事起訴。

涉案的酒店女公關奧本美穗的IG帳戶：

報道指，小西木菜去年在六本木遭到經紀招攬，對方開始想她介紹援助交際客戶。其中一位號稱「單日就能賺到200萬日圓（約10.8萬港元）」的客戶引起她的注意。

經紀表示，該客戶要求的工作內容是在酒店房間身穿內衣，跟金主和多名女子共處一室。惟小西木菜只需與在場的女生進行親密接觸，不須要與金主發生性行為，也不需要與男方一起吸食毒品，時薪高達20萬日圓（約1.08萬港元）。

2025年5月20日，60歲的地產公司前主席田中剛（左），與32歲的酒店女公關奧本美穗（右），16日因持有毒品遭到逮捕。據報道，他們被捕是因為一名21歲的知名大學女學生小西木菜（中）報稱去年曾與上述兩人在酒店舉行毒品性愛派對時慘遭餵毒性侵。圖為小西木菜16日在東京丸之內警署掩面。（網絡圖片）

按照起訴書，小西木菜去年3月首度赴會後，在酒店逗留15小時，賺到300萬日圓（約16萬港元），工作內容也確實和經紀的描述大致相符。惟田中剛在酒店房內不斷吸食多種毒品，小西木菜最終也被迫吸食大麻。她後來在經紀的介紹下，在參與相同的聚會2次，再次被迫吸食毒品，並被對方以性玩具侵犯。

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報道指，儘管小西木菜對此感到不快，惟考慮到豐富報酬，她於去年6月24日再度赴約。這次當她進入進店房間時，田中剛和美穗已因吸食毒品而意識模糊，田中剛的態度也變得詭異。他命令小西木菜脫去衣物，並擅自觸摸她的胸部與私處，最後更以手指侵犯她。

眼見勢色不對，小西木菜趕忙聯絡男友。男友到場後用手機拍下房間內的情況，其後與田中剛和奧本美穗發生爭執，最後警方趕到現場並搜獲毒品。

現時3人皆被日本警方起訴持有毒品，警方認為儘管小西木菜聲稱遭到性侵，惟她多次自願前往酒店參加聚會，所以她現時被視為「共犯」，而不是「受害人」。