特朗普：美日貿易談判緩慢　稱日本「陷米荒卻不肯買美國米」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抱怨美國與日本的貿易談判進展，並威脅對日本米徵稅。



綜合法媒和路透社報道，特朗普周一（6月30日）在社媒平台發文，稱日本不願進口美國米，表明各國「對美國的態度變得驕縱」。

特朗普在Truth Social寫道：「我非常尊重日本，他們不肯買我們的米，儘管他們面臨嚴重的大米短缺。

2025年5月31日，日本東京，為應對「米荒」和米價持續高漲，日本政府釋出儲備米，圖為大批民眾在伊藤洋華堂超市排隊購買政府提供的儲備米。儲備米售價連稅為2160日圓（約117.6港元）（Reuters）

「換句話說，我們將給他們發一封信，我們很樂意在未來許多年繼續與他們保持貿易夥伴關係。」

日本首席關稅談判代表赤澤亮正同日說，日本將繼續與美國合作達成貿易協議，同時捍衛日本的國家利益。

2025年4月16日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左一）接見日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正（戴紅色帽，右二）一行。（Reuters）

特朗普上週表示，美國政府將在7月9日之前向多個國家發送信函，通知他們更高的關稅稅率。屆時各國的「對等關稅」將從10%恢復到特朗普於4月2日宣布、介於11%至50%的更高稅率。

美國的「對等關稅」寬限期將在7月9日到期。白宮發言人萊維特星期一說，特朗普將與他的貿易團隊會面，以確定那些「不願坐下來進行真誠談判」的國家的「對等關稅」稅率。另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，白宮的目標是在7月4日美國獨立日假期後與美國合作夥伴敲定貿易協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

