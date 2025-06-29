美日貿易官員再次通話　進口汽車關稅問題仍存分歧

日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正，6月28日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行兩次電話交談。雙方在27日的面對面會晤中確認，將繼續積極協調。然而，兩國在對外國產汽車及汽車零部件徵收高額關稅的問題上，仍存在較大分歧。



綜合日媒報道，赤澤亮正表示日本將積極與美合作，以達成對兩國均有利的協議。雙方還討論了擴大貿易、非關稅措施以及經濟安全合作等議題。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月16日與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

此次額外的電話會談是在赤澤亮正延後回國行程期間進行，旨在加強談判。兩位官員於周六（28日）上午進行了約15分鐘的電話交談後，又於當晚進行了約20分鐘的電話交談。日方目前將降低對進口汽車徵收的27.5%關稅列為首要目標。

赤澤亮正此前6月26日抵達華盛頓，與美國內閣成員進行第7輪關稅部長級會議。原定於周六啟程返回日本，但後決定延長行程，以尋求與美國財長貝森特（Scott Bessent）單獨會晤的可能。