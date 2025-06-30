特朗普明確表示無計劃取消對日產車關稅　籲日本買美國石油減逆差

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在6月29日播出的霍士新聞（Fox News）訪問中明確表示，無計劃取消對日本徵收的高額汽車關稅。他指稱美日間汽車貿易不公平，並表示日本可以從美國購買石油和其他商品，以減少貿易逆差。特朗普亦認為，美國汽車製造商不希望日本和韓國的關稅低於美國汽車製造商支付的關稅。



日本共同社報道，特朗普表示，他的政府準備很快單方面致函日本和其他許多貿易夥伴，告知他們向美國出口的關稅稅率，稱「我可以寫一封信給日本。尊敬的日本先生，情況是這樣的：你們的汽車將面臨25%的關稅，」

2025年6月16日，加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis），美國總統特朗普（Donald Trump，左二）與日本首相石破茂（右三）出席七國集團峰會（G7）期間舉行會面。（X@ryosei_akazawa）

特朗普指日方不接受美國產汽車，反而將數百萬輛日本產汽車輸入美國，造成貿易不公平。「我向日本解釋過（日產汽車湧入美國市場）這一點，他們理解。我們對日本存在巨大的貿易逆差，他們也理解這一點。」

日本首席關稅談判代表赤澤亮正曾在26日抵達華盛頓，與美國內閣成員進行第7輪關稅部長級會議。在訪問期間，赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行約1小時面對面會談，以及兩次電話交談。惟雙方在特朗普政府對日產汽車徵收高額關稅問題上，仍存較大分歧。