特朗普「大而美」法案遭共和黨人批評選舉承諾「走數」　白宮否認

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）6月30日在參議院表決，而在投票前夕，特朗普的共和黨友、北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）表明反對，指法案違反特朗普在競選期間作出的不削減聯邦醫療補助（Medicaid）的承諾。`白宮30日回應，重申否認「走數」。



美媒報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）30日在例行簡報會上表示，「大而美」法案保障聯邦醫療補助，強調貧窮人士、孕婦、兒童、因病而無法工作的美國民眾都真正值得使用該補助計畫。

萊維特亦否認朝野雙方憂慮法案可能導致鄉郊地區醫院停業秩說法，並表明有信心法案可以在7月4日美國獨立日當天交給特朗普簽署。

共和黨參議員蒂利斯解釋為何反對特朗普的「大而美」法案：

綜合美國媒體報道，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯29日（週日）表示，參議院現時處理的「大而美」法案「將違背（特朗普）總統承諾不觸碰聯邦醫療補助福利的承諾」。

蒂利斯大聲疾呼：「兩三年後，當特朗普總統因資金短缺，而取消（北卡羅來納州）66.3萬人的聯邦醫療補助時，我該如何向我的選民解釋？我認為白宮裏那些給總統提供建議的「門外漢」（amateurs）並沒有告訴他，這項法案的後果就是讓他（特朗普）違背承諾。」

共和黨參議員蒂利斯指責特朗普違反不觸碰聯邦醫療補助的承諾：

蒂利斯又指，他收集了各種有關醫療服務提供者稅收條款影響的評估數據，並將其提交給白宮專家。專家們都「承認我們的計算是對的」，但表示北卡羅來納州「必須想辦法讓它（大而美法案）行得通」。

蒂利斯嚴詞譴責：「現在，共和黨即將在健保問題上犯錯，違背承諾。假如這項法案以目前的形式通過，無可避免地會違背特朗普總統在橢圓形辦公室或內閣會議室做出的承諾。

蒂利斯向特朗普放話：「我要告訴總統，你被誤導。你支持參議院的法案會損害那些符合獲得聯邦醫療補助民眾的利益。」

蒂利斯最後承諾將堅決反對該法案：「我們有責任為美國人民，我也有責任為北卡羅來納州的人民，在有證據表明我們已經做好充分準備，確保兌現承諾之前，我都會保留我的贊成票。在此之前，我將保留我的投票。」

蒂利斯今年65歲，自2015年起擔任參議員，現時為第二任期。