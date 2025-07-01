美國民調：美國民眾不歡迎特朗普「大而美」法案 支持率僅29%
撰文：莊勁菲
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美國參議院周一（30日）上午9時（香港時間下午9時）就特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「大而美」（One Big, Beautiful Bill）法案開始投票。美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）6月初進行的一項民調結果顯示，49%的美國人反對「大而美」法案，僅29%的人支持。調查還發現，47%的受訪者認為該法案將對他們及其家庭產生負面影響，而24%則預計法案將產生正面影響。
半島電視台報道，除了皮尤研究中心的民調，美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）的民調也顯示，僅27%的美國人支持「大而美」法案，53%的人反對該法案。
美國智庫凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）的民調則發現，64%的受訪者對法案持負面看法，民主黨和獨立人士強烈反對，而共和黨人則表示支持。
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