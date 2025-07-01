特朗普「大而美」法案致共和黨內鬨？黨友再倒戈撐民主黨修正案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）6月28日在參議院獲初步投票通過，其中兩名共和黨議員投下反對票。參議院周一（30日）上午9時（香港時間下午9時）就法案再次開始投票期間，此前曾「倒戈」特朗普的共和黨籍參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和柯林斯（Susan Collins），分別支持民主黨反對收緊「補充營養援助計劃」（SNAP）、以及反對削減聯邦醫療補助（Medicaid）的修正案。



北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）28日因對法案投下反對票而被特朗普批評，隨後他宣布放棄明年競選連任。

特朗普4月2日宣布對全球貿易伙伴徵收「對等關稅」，共和黨控制的參議院同日通過一項法案，要求終止對加拿大徵收新關稅。穆爾科斯基和柯林斯等4名共和黨人當時和民主黨攜手，「背叛」特朗普投下了同意票。

2025年6月25日，美國華盛頓特區，參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會在國會山莊舉行確認聽證會，美國共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）向總統特朗普提名的疾病管制與預防中心主任莫納雷斯（Susan Monarez）提問。（Reuters）

「大而美」法案內容包括削減SNAP和聯邦醫療補助。美媒和《政治報》（Politico）報道，共和黨領導層上週好不容易才說服穆爾科斯基推動法案，但她周一依舊投票支持民主黨有關維護SNAP的修正案。

報道指柯林斯亦提出了一項修正案，要求增加鄉村地區醫院的基金規模。穆爾科斯基也支持這類修正案。

2025年2月19日，圖為美國共和黨參議員柯林斯（Susan Collins，左）與共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski，右）在國會山莊開會時交談。（Reuters）

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此外，穆爾科斯基還聯合另兩名共和黨參議員，厄恩斯特（Joni Ernst）和格拉斯利（Chuck Grassley）提出修正案，反對法案削減風能和太陽能補貼力度。