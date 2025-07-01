泰國4王子再遭驅逐或無法入境　二王子寺廟出家突遭帶走送往機場

外界所知泰國國王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）育有5男2女，其中第二任妻子所誕下的4名兒子遭流放多年，至2023年「二王子」瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse，又稱Vach）突然可以回國，引發關注。但據美媒最新指，4名王子相繼再遭泰國驅逐或無法入境，其中出家的瓦差勒宋在寺廟突遭帶走到機場，登上赴紐約的航班。



目前均是美國公民的「大王子」朱塔瓦查拉（Juthavachara Vivacharawongse）與「四王子」四弟瓦查威（Vatchrawee Vivacharawongse），6月初在社交網站向泰王發表公開信，指「二王子」瓦差勒宋成功回國後，他們感到有回泰機會，故此都曾返到泰國，只是未能進入大皇宮，也不獲准更新泰國身份證，嘆稱「外國遊客都能在（大皇宮）閘口自由進出，我們是泰王的兒子，卻遭拒絕。」

他們指，至最近「二王子」瓦差勒宋在泰國寺廟出家，兩人有意表達對他的支持，於是再返回泰國，但發現未能登機，航空公司指泰國移民局沒有批准他們入境。

兩人再嘗試其他航空公司，甚至以其他途徑到達泰國南部邊境，但都未獲准入境泰國。

泰王的後裔：圖為其中一位泰國王子在社交網站上傳的四兄弟合照，左二為瓦差勒宋。（Chakriwat Vivacharawongse Facebook）

根據《時代》周刊6月27日刊出採訪「大王子」朱塔瓦查拉的報道，在6月23日，正在寺廟出家的「二王子」瓦差勒宋也遭驅逐出境，泰國數十名安全官員突襲寺廟，把他帶走，讓他短暫回家取行李後，就把他帶往機場，送上飛往紐約的航班。

2023年8月14日，泰國國王的次子瓦差勒宋（左）、三子查克里瓦（右）乘坐從美國出發的航班，抵達泰國曼谷機場（Getty）

官員也告知瓦差勒宋，「三王子」查克里瓦（Chakriwat Vivacharawongse）也會在次日遭驅逐出泰國，報道指目前未知查克里瓦所在地點。

「大王子」朱塔瓦查拉嘆稱「我想告訴父親，我想回去生活和工作…… 除了回去做他忠實的臣民外，沒有別的願望。但不幸的是似乎存在某種誤會，導致我們無法入境。」

圖為2023年8月8日在曼谷幼兒園一個基金會活動，泰王哇集拉隆功次子瓦差勒宋突然回國，引起關注（Reuters）

泰王哇集拉隆功現年72歲，未有指定繼承人，長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）本來被視為有望繼位，但2022年底傳出她入院命危的消息，王室則指她昏迷，令外界再度猜測誰是繼承人，然後至2023年中，次子瓦差勒宋在遭流放27年後突然可以回國，引起關注。