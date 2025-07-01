通話外泄爆「叔叔」風波　泰國總理佩通坦暫時停職　副總理代職務

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）爆出通話外泄風波後，身陷政治危機，泰國憲法法院7月1日宣布，受理有關調查總理佩通坦是否存在違憲行為的請願書，並決定暫停佩通坦行使總理職權，直至法院有正式判決。佩通坦表示接受法院裁決。



泰國總理佩通坦遭法院裁定停職，2025年7月1日在曼谷回應傳媒提問（Reuters）

法院在聲明中表示，已接受36名參議員請願，他們指控佩東丹不誠實且違反道德標準，違反憲法。

泰國政府隨後宣布，由副總理Suriya Jungrungreangkit擔任看守總理。

佩通坦7月1日現身會見傳媒，稱接受法院裁決，她強調全心為國家服務，又指希望向因她的行為而感到不滿的泰國人民道歉。

2025年6月20日，圖為佩通坦視察軍事基地時，與指揮官交流（泰國政府新聞處 Via Reuters）

通話外泄爆「叔叔」風波

風波始於泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，兩國矛盾升溫，佩通坦與洪森通話，冀為事件降溫，錄音在6月中旬流出，據泰柬傳媒指，佩通坦一邊語氣柔和，尊稱洪森為叔叔，自稱是侄女，另一邊還稱泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，且她將泰國軍方將領稱為「對方的人」，引發軒然大波，泰方民眾不滿。

右圖為2023年8月22日，柬埔寨金邊，柬埔寨人民黨主席洪森在在記者會上發表演說。左圖為2025年6月19日，泰國總理佩通坦在泰柬通話洩露後，在政府大樓舉行記者會。（Reuters）

佩通坦事後辯稱言論純屬談判技巧，並批評柬埔寨一方泄露錄音，洪森則指是因事後遭泰方反咬一口，泰向外界宣稱柬埔寨「撤軍」，此舉令他深感遭背叛，他談到曾把通話錄音轉發給政府高層，包括參議院、國會和相關部門共約80人。他推測或許是其中有人對佩通坦的不當言論感到憤怒，才決定將錄音曝光。

曼谷6月28日爆發反政府示威，要求佩通坦辭職下台。

泰國頭條新聞報道，泰國15個民主團體與公民社會組織6月30日聯合發布聲明，強烈要求佩通坦立即辭職，承擔政治責任。