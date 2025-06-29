泰國民調：反對黨領袖最受歡迎　佩通坦支持率暴跌

泰國國家發展管理研究所的民意調查顯示，大多數受訪者認為反對黨領袖那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut，又譯納塔蓬）是總理職位最合適的人選，佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的支持率則暴跌。



《曼谷郵報》報道，國家發展管理研究所6月19日至25日在泰國全國範圍內對2000人進行了抽樣調查。結果顯示，人民黨主席那他蓬是最受歡迎的總理候選人。受訪者對他及其政黨的支持率遠高於執政的為泰黨及其領導人佩通坦。

31.48%的受訪者希望那他蓬出任總理，因為他屬於年輕一代，勇於表達意見和政治立場，並能提出清晰而現代的理念。

19.88%的受訪者說，他們認為沒有合適的總理候選人。

12.72%的受訪者認為，前總理巴育是最適合的人選。民調顯示，巴育因其誠實、直率和恢復國家秩序的能力而受到青睞。

排名第四的是泰自豪黨領袖阿努廷，支持率為9.64%；其次是現任總理佩通坦，支持率為9.2%。

在3月份的民意調查中，佩通坦排名第一，獲得30.9%的受訪者支持，而那他蓬的支持率為22.9%。

本月初，佩通坦與柬埔寨前總理洪森的通話錄音被泄露後，她受到了嚴厲批評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

