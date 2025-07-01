美國大而美法案｜參議院投票馬拉松持續逾20小時　共和黨領袖拉票

在美國總統特朗普（Donald Trump）催促國會盡快通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）下，美國參議院6月30日起展開「投票馬拉松」（vote-a-rama），不斷迅速投票表決修正案，至7月1日，會議持續逾20個小時，仍然上演中。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，預計參議院會在1日下午作最終表決，通過議案。法案之後還要送交眾議院。

美國參議院共和黨領袖圖恩（John Thune，中）2025年7月1日在議事堂外回應傳媒提問（Reuters）

美國《國會山報》指，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）正在努力爭取幾位共和黨參議員的支持，其中包括至少2名溫和派和3名保守派，但這些議員尚未表示將投票支持該法案的最終表決。

在美東時間凌晨4時半左右，圖恩向傳媒表示「我們已經接近了」，他稱參議員距離最終表決還有「幾項修正案要投票」。

2025年7月1日，美國參議院就「大而美法案」展開投票馬拉松，持續逾20小時，一名參議員的幕僚累得在梳化上休息（Reuters）

另一邊廂的民主黨人則試圖改變特朗普政府的法案，迫使共和黨人投票阻止他們。

這份未來10年會為美國政府增加3.3萬億美元債務的法案，預計會在當地時間7月1日內通過參議院，再把參議院版本交到眾議院表決。若然一切順利，《大而美法案》將能趕在特朗普自己訂下的7月4日美國獨立日慶典前交到白宮，由他簽署成法。

美國參議院就大而美法案舉行投票馬拉松，2025年7月1日清晨，參議員Elissa Slotkin（左）與Andy Kim（右）坐在國會山莊的石階梯上「點早餐」（Reuters）