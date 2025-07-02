王毅訪歐晤比利時首相　讚賞新政府奉行理性務實對華政策

中國外長王毅訪問歐洲，7月1日在布魯塞爾會晤比利時首相德韋弗（Bart De Wever），他談到中方讚賞比利時新政府奉行理性務實對華政策，又指面對變亂交織的國際局勢，中歐應當堅持夥伴關係定位。雙方還就烏克蘭問題等交換看法。



中國外交部指，德韋弗表示比中交往歷史悠久，地方友好交流活躍，在歐中合作中發揮著門戶作用，他談到曾多次訪華，對中國的發展成就印象深刻，歐中視角雖不同，但面對當前複雜地緣政治，雙方應加強交往，增進互信，比方堅信多邊主義，支持歐洲加強自主，期待歐中領導人會晤取得積極成果，比利時政府堅定奉行一個中國政策，不會有任何變化。

中國外長王毅訪問歐洲，2025年7月1日在布魯塞爾會晤比利時首相德韋弗（Bart De Wever）（中國外交部）

王毅說，比利時是歐盟創始成員國和歐盟總部所在地，在歐洲一體化進程和中歐交往中發揮著獨特作用。

他稱中方讚賞比利時新政府奉行理性務實對華政策，願同比方弘揚傳統友好，推動中比全方位友好合作夥伴關系持續穩健前行，中國堅持高質量發展、高水平開放，歡迎更多比利時企業赴華發展，希望比方同樣為中國企業赴比投資提供公平、安全、可預期的營商環境。

王毅表示今年是中歐建交50周年，具有承前啟後重要意義，中歐半個世紀交往歷程充分證明，雙方完全可以相互尊重，實現合作共贏。

他指面對變亂交織的國際局勢，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應當堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，加強溝通、增進理解，築牢互信，共同維護多邊主義和自由貿易體制，做世界的「穩定之錨」，成為彼此可靠強勁、相互成就的夥伴。

雙方還就烏克蘭問題等交換看法。