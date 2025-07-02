7月5日預言｜盲眼龍婆也預測2025大地震　「4大災難」已說中這些

「日本龍婆」漫畫家龍樹諒預言，日本7月5日大地震，海嘯將衝擊各地，台灣受嚴重打擊。



如今7月5日地震預言倒數，靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）早已預測了，今年2025「4大災難預言」曝光！

龍樹諒預言｜盲眼龍婆也預測2025大地震 「4大災難」已說中這些（01製圖）

曾預言2025年2大國爆毀滅性戰爭、俄羅斯主宰世界 點圖放大了解更多：

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保加利亞靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖於1996年離世，但生前預言如今逐一成真，包括911恐襲事件、英國脫歐、俄烏戰爭等。另外，盲眼龍婆預測2022年會發生地震、海嘯、洪水侵襲、水資源短缺；沒想到，澳洲當年3月、7月暴雨淹水，意大利同年7月爆出已連續100多天沒有降雨，都與預言不謀而合。

對此，「盲眼龍婆」預測2025年將發生4大事件，直言今年是「人類滅絕」的開端，會發生戰爭、地震、火山爆發、洪水4大災難。

盲眼龍婆2025預言

歐洲災難、毀滅性戰爭

盲眼龍婆預測，今年歐洲有2大國家發生戰爭，影響全世界，摧毀人口導致滅絕。

自然災害

盲眼龍婆斷言，2025年會有毀滅性的自然災害，包括：地震、火山爆發，以及大規模洪水。

俄羅斯主宰世界

盲眼龍婆認為，普京會再鞏固主導地位，塑造地緣政治格局。

科學突破

盲眼龍婆預言，2025年癌症治療會有重大新進展，甚至能培養器官移植。

沒想到，盲眼龍婆一語成讖，緬甸3月28日發生規模8.2強震，波及泰國、中國雲南，死傷超過7000人。另外，中大西洋海嶺中部海域3月29日規模6.6地震；東加群島3月30日規模7.1地震；印尼3月31日、4月1日連兩天，發生規模5.6、5.7地震。

龍樹諒《我所看見的未來》預測今年7月5日日本將有大地震，引起日本國內外廣泛關注。（ABEMA）

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