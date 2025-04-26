南海海槽大地震｜這小鎮近4分1人料遭34米海嘯吞噬　民眾如此應對

根據日本地震預測，未來30年內將有80%的機率發生南海海槽大地震。若地震真的發生，高知縣黑潮町恐將遭遇超過34米的巨大海嘯襲擊。因此該町推出一款獨具特色的罐頭，並行銷至全國各地。黑潮町希望透過這款改良多次的「防災罐頭」，向日本全國民眾呼籲「防災觀念」的重要性，並激起對防災議題的省思。



文：濱田奈美（曾於朝日新聞社工作30年，現為自由撰稿人，著有《最後的煙火：橫濱兒童療養設施「海天之家」物語》）

2024年12月2日，由政府和民間企業共同出資成立的高知縣黑潮町罐頭製作工廠，與高知縣知名家用品公司Futagami（二神）合作，發表了一項特別的防災計畫，名為「防災罐頭」計畫。這款緊急避難食品「防災罐頭」採正藍色包裝，包裝上印有緊急逃生人物的圖案，它率先於高知縣內的各大家用品賣場販售，並計劃從9月的防災紀念日起於全國發售。目前相關準備工作正如火如荼進行中。

為甚麼要製作「防災罐頭」呢？這是因為，若發生南海海槽地震，最糟糕的情況是黑潮町將遭遇超過30米的巨大海嘯襲擊。罐頭製作工廠董事長友永公生在會議上這麼說道：

在黑潮町，我們以「一感到搖晃便逃跑」為口號來提升防災意識，並非以防止巨大海嘯的衝擊為主。希望能夠透過罐頭將這個理念推廣到全世界。

超過東日本大地震兩倍的海嘯預測

黑潮町位於高知縣西部，是個人口不到一萬人的小鎮，也是日本國內鰹魚漁獲量數一數二的傳統漁村。

2012年3月，某個消息震驚了全鎮。那是一份地震預測報告，關於當西日本太平洋遠洋海域的「南海海槽」發生大規模地震時，可能產生的震度分布及海嘯高度的數據。數據顯示若發生與東日本大地震相同強度的地震時，自關東延伸至四國九州地區，恐有大規模搖晃並伴隨驚人海嘯之虞，其中尤以黑潮町可能會遭遇34.4米的巨大海嘯襲擊最為震撼。在高知縣的預期災害損失評估中，提及該町可能會有2300人喪生，其中有9成是因海嘯所造成。

黑潮町位於高知縣西部，是個人口不到1萬人的小鎮，南海海槽大地震災害卻評估該町或有2300人喪生。（IG@kuroshiotown_official）

點圖放大看看黑潮町的照片：

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即便是2011年3月因海嘯造成重大傷亡的東日本大地震，其海嘯最高高度也僅16.7米（岩手縣大船渡市），黑潮町民看到超過兩倍的數字「34.4」時，莫不感到絕望。一位年長女士甚至寫下了這樣的短歌：

大海嘯來襲，僅能赴死。今曰此言，吾足難行。

「釜石奇蹟」的啟發——「成為率先避難的人」

2013年春天，當時的黑潮町長大西勝也（2024年9月再次當選）拜訪了一位學者。他是東京大學特聘教授片田敏孝，也是為東日本大地震災區釜石市帶來「釜石奇蹟」的關鍵人物。雖然釜石市因地震引發海嘯，導致多人傷亡，但面對大槌灣附近的中小學校的學生們互相幫助，一起到高處避難，570人全數平安無事。而在地震發生的幾年前，片田在釜石市一直從事防災教育的工作。

片田對於孩子聽從父母親「有堤防就不必逃跑」的做法感到憂心，因此致力於改變這種觀念。他提出了「避難三原則」：

1. 不被預設立場綁架

2. 盡力做到最好

3. 成為率先避難者



再三強調希望大家能靠自己的力量前往高處避難。

大西町長在東京與片田見面時，顯得憔悴不堪。他懇切地問道：「我沒有信心保護好町民直到最後一刻，雖然我拜訪過多位防災專家，仍然找不到解答。該怎麼辦才好？」片田則一派輕鬆地回應：

町長，「做第一」就好了不是嗎？

片田反問町長，同時也徹底改變了討論方向。「您在擔憂甚麼呢？在東日本大地震前後，黑潮町與大海的關係不是一點也沒改變嗎？」大西對突如其來的問題感到有些不知所措，片田繼續說著：

自古以來，黑潮町應該享受不少來自海洋的恩惠。所受恩惠越大，有時可能伴隨著相應的災難。這種享受大自然恩惠的生活方式，不正是黑潮町自古以來的生存方式嗎？如果人們只看見災難，並因為「千年一遇」的自然現象而生活在恐懼之中，那完全是大錯特錯。

海嘯是以千年一次的頻率作為預測基準，這些也僅僅是根據模擬結果得出的數字而已。唯一可以確定的是，一旦發生大地震，必定伴隨著巨大海嘯。為了保護町民的生命，我們只要持續做好萬全準備，像往常一樣接受大自然的恩惠，堅定自信地生活下去就可以了。片田具體的建議讓大西緊張的神情舒緩不少。「聽好了町長，正因為是『第一』，這也是改變町民觀念的好機會。」

過了不久，黑潮町邀請片田擔任防災顧問，並制定防災計劃。在計劃的開頭寫下了町的「決心」。

首先，我們以保護居民的生命為原則，從今往後將繼續運用海洋賜予的恩惠，建設富饒城市……我們將嚴正以待南海海槽地震，讓日本與地震海嘯和平共存，並以黑潮町的南海海槽地震海嘯防災計劃的理念為基準，持續推動未來的地方建設。

將防災教育擺在第一位，強調「一感到搖晃便逃跑。盡早移動到安全的地方」。徹底執行每個人都應當盡全力逃生的防災教育、強化防災意識、進行防災演練，尤其更進一步加強孩子們提升生存能力的「生命教育」。

根據此計劃，黑潮町內及各地區已持續進行超過500次的防災演練。針對疏散有困難的地區，亦設置「海嘯避難塔」，並舉辦各區域相互合作以最短路徑疏散的實踐工作坊及夜間避難訓練。為了維持面對地震做好萬全準備的狀態，由政府和民間企業共同出資成立防災事業「黑潮町罐頭製作工廠」，其銷售額亦逐年成長（點圖放大了解多）：

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對如同要塞般的防波堤的「抗拒」

另一方面，「防災罐頭計畫」的誕生契機來自一位住在高知縣的設計師的「違和感」。住在高知縣東部香美市的梅原真，在自家電腦上看到某張圖片後，不禁感到錯愕。「這是什麼景象啊？」那是一張東日本大地震後的災區重建照片，沿著海岸旁的道路蓋了一整面的水泥防波堤圍牆，堤外是廣闊的大海，但從馬路看過去卻完全遮蔽了海洋，太令人匪夷所思的設計。「怎麼會蓋成這樣！」

東日本大地震的災後重建預算總額在10年間達32萬億日圓（約1.8萬億港元）。其中，2020年度投入1.3萬億日圓（約720億港元）興建防波堤，在受災嚴重的三個縣的沿海地區設置長達432公里的防波堤。梅原表示：

這真的是災區居民由衷期盼的重建嗎？不覺得哪裏怪怪的嗎？用水泥牆來阻擋，真的能有效防備海嘯嗎？這問題應該要由全國人民共同思考才對吧。

梅原在充滿豐富自然資源的高知縣出生成長，他始終對「風景」有獨到的堅持。各地政府機構和從事農林漁等業者都會徵詢他的意見，小至當地農特產品概念設計，大至地方政府綜合發展計劃等，他經常以設計師的身份提供協助。其代表作品為，自1989年起在黑潮町入野之濱（海灘）持續展出的「沙灘美術館」。這座「美術館」擁有約4公里長的沙灘、海洋、及天空，也可以說是將最原始的風景視為一幅「作品」，向世人公開展示。在官方網站上，附有梅原25年前向黑潮町提交企劃書內的兩句話：

我們的小鎮沒有美術館。美麗的海岸線就是我們的美術館。

沙灘美術館緣起於梅原的「反抗心」。80年代的日本，因泡沫經濟沸騰，各地方政府以發展地方建設為由，積極開發渡假村。黑潮町也曾有類似的開發計畫，不過當町方徵詢梅原意見時，他反而向町方提出了「美術館」這個令人意想不到的建議。

「防災罐頭」也包含了對於破壞災區風景的「反抗心」。2024年春天，黑潮町罐頭製作工廠成立十周年。梅原聽聞工廠「希望能與知名家用品公司Futagami（二神）合作」，便把握某次兩間公司高層主管都在場的機會，主動提出了這項提案：

如果要合作的話，就做點有趣的東西吧。「防災罐頭」怎麼樣？

包裝設計由梅原全權負責，他在正面放上緊急逃生人物圖案和「逃生」字樣，另一面則寫上「防災罐頭 美味料理」。包裝表達的意涵是「首要之務是逃生，平安脫離險境後，就有美味料理等著你」，充分展現了梅原式幽默感。岩手縣花卷市的「雨風太陽」，是一家連結生產者與消費者、促進地方與都市間互動交流的網路平台。其負責人高橋博之先生得知「防災罐頭」計畫後，顯得十分高興：

黑潮町決定延續自古以來與自然共存的生活方式，並同時做好防範海嘯的準備，能有如此決心與魄力的地方政府，實在太令我驚艷了。

高橋曾於東日本大地震後的2011年9月參選岩手縣知事，他提出反對興建「防波堤」的想法，但最終未能成功當選。「在100年中，或許只有一天會遭遇極為特殊或異常的狀況，其餘99年364天則是平凡的日常生活。如何在兩者間取得平衡，是每個城市自己的選擇。遺憾的是，東北地方以這些特殊狀況為前提進行重建工作，過去與自然共生的居民的生活及心態都產生了變化。」

受災的3個縣在地震後的10年內，人口因外移減少了6.6%，是全國平均值（1.9%）的三倍。高橋表示：

這樣的重建意義究竟何在？這是全國人民必須正視的重大問題。

罐頭製作工廠的友永在東日本大地震發生後不久，以黑潮町職員的身份前往災區支援。他看到那過去與黑潮町有著相同明媚風光的岩手縣陸前高田市震災後的荒涼景象，不由得一陣唏噓。「好像看到家鄉未來的樣子，很難受，」友永也表達了對能登半島地震災區的關心之情。「在能登半島重建討論會上，聽到有人提出『是否要對已消失的地區投入資金進行重建』的疑問，我看着這些討論感到很痛心。不過，若透過這項『防災罐頭』計畫，讓『自己的生命自己守護』這種觀念深植人心的話，那麼情況就會轉變成『我們會自己逃生，所以不需要投入大量資金建造防災設施』。我希望大家能仔細思考那些可以留下美麗風景、且對當地居民日常生活有助益的重建方案。」

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