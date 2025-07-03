龍樹諒7月5日預言廣傳　回顧5個無成真末日預言　有人曾驚到興訟

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）2021年出版的漫畫《我所看見的未來（完全版）》中，預言2025年7月5日會有大災難發生，在網絡廣傳，當地氣象部門與專家則強調預言未有科學根據。回看過去數十年，「失準」的末日預言不時出現，甚至有人曾因末日預言而對科技設備大型強子對撞機（LHC）陷入恐慌，在法院提出訴訟。



綜合《紐約郵報》、Live Science等過去報道，以下是昔日其中5個末日預言，它們都沒有成真：

1999年諾查丹瑪斯預言

諾查丹瑪斯（Michel de Nostrdame）的著作充滿隱喻，晦澀難懂，但400多年來一直吸引不少人，並且有不同解讀，翻譯成數十個不同版本，其中一首四行詩寫道：「1999年，第七個月，恐怖之王將從天而降。」此引來很多信徒開始擔心，「恐怖之王」最後沒有出現。

有關諾查丹瑪斯（Michel de Nostrdame）預言的書籍（書籍封面）

2000年Y2K危機論

相信Y2K千年蟲危機理論的人認為，當2000千禧年來臨之際，世界上的電腦系統將會崩潰，因為在那時之前，日期都只使用年份的後兩位數字記錄，電腦的錯誤會構成問題，導致全球崩潰，甚至可能讓飛機從天上掉下來、發電廠關閉，社會停止運轉，最後只出現了少數的錯誤事件，其中大多數與數字時鐘顯示1900年而不是2000年有關。

2008年大型強子對撞機論

報道指，一些人認為當人類啟動大型強子對撞機（LHC），將會製造出地球的滅亡，「理論家」認為它會產生黑洞，吞噬地球，甚至有人向對撞機的營運商提起訴訟，遭法院駁回。至目前為止，LHC尚未產生任何黑洞。

位於瑞士日內瓦的大型強子對撞機（LHC）設備（CERN網站）

2012年瑪雅曆法末日論

有關瑪雅曆法的末日預言在2012年曾風靡一時，當時流傳，瑪雅曆法在該年的12月21日突然終止，暗示當天是人類文明的最後一天，地球最後平安度過。

該預測曾引發恐慌，並引來更多奇異預測，如外星人入侵、行星重新排列後產生巨大海嘯等。

陰謀論者米德（David Meade）的書籍《X行星 - 2017年降臨》（Planet X - 2017 Arrival）（書籍封面）

2017年X行星降臨論

陰謀論者米德（David Meade）著有書籍《X行星 - 2017年降臨》（Planet X - 2017 Arrival）的書，聲稱一顆隱藏的行星將與地球相撞，引發毀滅所有生物的末日事件。米德又指，吉薩金字塔裏藏有密碼，可以推算出事件發生日期。行星事件最後未有發生。

漫畫家龍樹諒2021年出版《我所看見的未來（完全版）》，其中曾預言日本2025年7月5日將發生大災難。（大塊文化）

漫畫預言7月5日大災難 作者龍樹諒改口

龍樹諒在《我所看見的未來（完全版）》漫畫中寫道，自己某年7月5日曾發預知夢，預見太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪甚至是311東日本大地震的3倍。她在後記中提到具體日期，指倘夢境成真，下一次大災難將會在2025年7月5日發生。

她本月出版新作《天使的遺言》，調整針對「7月5日」這個具體日期的說法。她在新作中表示，《我所看見的未來（完全版）》是在出版社的主導下出版，也有些內容不是出於她的本意，並強調夢境的日子並不一定與大事發生的日期相同。