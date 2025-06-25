漫畫預言日本7月5日大災難惹恐慌　作者龍樹諒改口：不一定會發生

香港和台灣及此前瘋傳日本7月5日或會發生大型災難傳言，導致部份民眾開始避免前往日本旅遊，而這「預言」源於漫畫家龍樹諒（竜樹諒）2021年出版的漫畫《我所看見的未來（完全版）》。日媒6月25日報道，龍樹諒本月推出新作，其中她提到當年作品內容是出版社主導，並強調：「不意味着（7月5日當天）一定會發生大事」。



日本《產經新聞》報道，龍樹諒1999年出版的《我所看見的未來》因預言東311日本大地震而備受關注。出版社「飛鳥新社」向龍樹諒提出要出版復刻版，加入新內容並重新編輯成《我所看見的未來（完全版）》。

她當時漫畫中寫道，自己某年7月5日曾發預知夢，預見太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪甚至是311東日本大地震的3倍。她在後記中提到具體日期，指倘夢境成真，下一次大災難將會在2025年7月5日發生。

漫畫家龍樹諒2021年出版《我所看見的未來（完全版）》，其中曾預言日本2025年7月5日將發生大災難。（大塊文化）

報道稱，龍樹諒本月出版新作《天使的遺言》，她雖然沒有撤回7月發生大災難的說法，但調整針對「7月5日」這個具體日期的說法。

她在新作中表示，《我所看見的未來《完全版》》是在出版社的主導下出版，也有些內容不是出於她的本意。

日本《產經新聞》6月25日報道，漫畫家龍樹諒6月將推出新作品《天使的遺言》，並針對「日本7月5日大地震」的預言作出解釋。（Amazon.co.jp）

針對「7月5日」這個日期，龍樹諒解釋指，她當時是在與出版社編輯問答的狀況下講出，並指自己是根據過往經驗，覺得「可能會這樣」而已。

龍樹諒提到：「我雖然記得有說過這樣的話，但當時的工作非常緊湊，可能是（編輯）在匆忙中寫進去」，暗示「7月5日大災難」預言是出版社編輯據訪談內容整理的結果。她也否認這日期的意義，強調夢境的日子並不一定與大事發生的日期相同。