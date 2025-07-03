古巴女排遭美國拒發簽證　無緣赴波多黎各比賽

由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對古巴實施新的簽證限制措施，古巴國家女子排球隊被拒發簽證，無法參加於美國海外屬地波多黎各舉行的比賽。古巴排球聯合會證實，這支由12名運動員、一名裁判和幾名教練組成的隊伍，由於簽證申請被拒，將無法參加本月稍後時候的比賽。



圖為2025年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州發表講話。（Reuters）

國家隊球員Laura Suarez向美聯社稱，對事件感到非常失望，因為她每天都在訓練，都是為了參與比賽。古巴隊原定參加NORCECA洲際盃四強賽事，積分將影響獲得參加世界排球聯賽（Volleyball Nations League）的資格。

古巴隊教練威Wilfredo Robinson表示，美方的做法或令古巴隊最終無法取得足夠分數，無緣世界排球聯賽。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）批評，美國拒向古巴發簽證，是種族主義和仇外主義。

圖為2015年9月6日，在日本舉行的世界女排聯賽上，古巴隊對戰韓國。 （Getty Images）

特朗普於6月4日簽署總統公告，宣布對12個國家實施新版「旅行禁令」，禁止其公民進入美國，當中包括阿富汗、剛果共和國、伊朗等國民。另外，包括古巴、老撾等7國被被列為「部份限制」對象，簽證限制將比以往更加嚴格。