普京命復辦蘇聯時代歌唱大賽　邀中國古巴等盟友對抗墮落西方文化

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）下令復辦蘇聯時期的「國際歌唱大賽」（Intervision Song Contest，暫譯），以對抗他所謂的現代西方墮落文化，預計中國、古巴、巴西和其他友好國家將參加。



圖為2021年5月16日，歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）在荷蘭鹿特丹舉行開幕式，俄羅斯參賽者Manizha出席。（Reuters）

強調尊重傳統和家庭價值

路透社報道，普京已於2月3日簽署命令，下定今年在莫斯科舉辦該項歌唱比賽，要求克里姆林宮高層官員，以及其他政府官員做好準備。報道指出，普京在近10多年來，一直試圖重振國際歌唱大賽。而在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，俄羅斯更被禁止參加同類的「歐洲歌唱大賽」（Eurovision Song Contest）。

路透社指出，普京致力於將俄羅斯塑造為傳統家庭觀念的捍衛者，一再抨擊西方追求過度個人主義、對宗教傳統缺乏尊重，及喪失道德準則。

圖為2021年5月22日，歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）在荷蘭鹿特丹舉行，俄羅斯參賽者Manizha演出。（Reuters）

根據俄羅斯的活動規劃文件，與經常凸顯LGBT+主題及演出者的歐洲歌唱大賽相比，國際歌唱大賽採取嚴肅基調，強調尊重「共同傳統、精神和家庭價值」。參賽者有4分鐘演唱，但不得演唱煽動暴力、侮辱社會榮譽和尊嚴的歌曲，歌詞必須完全排除政治主題。勝出者將參加巡迴演出，並獲得獎金。

俄羅斯官員透露，包括中國、巴西、古巴以及哈薩克、亞塞拜疆、白羅斯等國家，都表示有興趣參加國際歌唱大賽。

圖為2024年5月11日，在瑞典舉行的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）總決賽上，Conchita Wurst演出。（Getty Images）

歐洲歌唱大賽被視為資本主義

國際歌唱大賽最早在1960年代，由蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）發起，以替代資本主義的歐洲歌唱大賽，由莫斯科的東歐盟友，以及古巴等共產主義國家參加。

自1994年以來，俄羅斯曾23次參加歐洲歌唱大賽，但隨著與西方的關係逐漸惡化，俄羅斯開始考慮恢復蘇聯時代的「國際歌唱大賽」，尤其是在奧地利變裝皇后Conchita Wurst在2014年贏得歐洲歌唱大賽冠軍之後。