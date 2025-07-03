日本地震｜鹿兒島縣海域連續發生911次地震最高達5.6級　專家澄清

日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（Tokara Islands，日語：トカラ列島）海域6月21日以來頻繁發生地震，截至本周三下午4時，共錄得911次黎克特制1級以上地震，創下1995年以來次數最多紀錄。其中，最強的一次更達5.6級地震。



日本氣象廳周三召開記者會，就鹿兒島縣十島村下午3時30分左右發生「5弱級」（大多數人會感到驚慌，難以走動）地震召開緊急發布會，警告村民預計未來可能發生5級以上地震。

日本發送協會（NHK）報道，鹿兒島縣十島村、惡石島和小寶島周邊海域周一起發生一連串地震，其中惡石島周一凌晨、周三分別發生5弱級地震，小寶島周三下午也觀測島同等級地震。

該地區2年前和4年前都曾發生過頻繁地震，其中2023年9月發生346次1級以上地震，2021年12月的26天內發生308次。本次地震迄今已有911次，超過1995年以來的紀錄。

日本網上有傳所謂「吐噶喇規律」，是指吐噶喇群島在短時間內多次發生地震後，日本本土隨後出現強震的現象。例如，2011年1月至3月間吐噶喇地區共震27次，最後引發3月11日規模9.0的東日本大震災；其餘的例子還包括有2016熊本地震與2018大阪北部地震等。

日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（Tokara Islands，日語：トカラ列島）海域6月21日起頻繁發生地震，截至7月2日下午4時，共錄得911次黎克特制1級以上地震，創下1995年以來次數最多紀錄。其中小寶島2日下午3時26分錄得最高5.6級地震。（NHK圖片）

專家：與７月５日預言無關

雖然現時臨近７月５日大地震預言的日子，但《朝日新聞》引述日本熊本大學副教授、海洋火山學專家指出，從震源位置、深度來看，這一連串地震屬於例行性群發地震，是地質特性所導致的，與7月5日大災難預言、吐噶喇規律、南海海槽地震無關。

日本熊本大學研究生院的海底地形專家橫瀨久芳副教授表示，根據海底地形和地震分布，該地區存在3個活躍斷層，指出每個斷層的活動可能性都在增加。

周三下午發生的5弱級地震，橫瀨久芳認為它發生在最南端活動斷層附近，指出該斷層周圍的活動增加導致了整體地震活動的增加。