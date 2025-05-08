3名中國公民日本鹿兒島被捕　涉非法持有數千隻陸寄居蟹

日本日前搗破一樁企圖走私案，鹿兒島縣奄美警署5月7日表示，3名年介24歲至27歲的中國公民，因涉嫌非法持有數千隻日本列為「天然紀念物」的陸寄居蟹，被警方逮捕。



綜合外媒報道，警方通報指3名疑犯互相認識，他們涉嫌違反日本文化財保護法，還企圖將這些陸寄居蟹帶離日本，不過警方未透露他們是否承認指控，指擔心透露消息或妨礙調查。據報，這些寄居蟹總計重量達160公斤，惟目前未知他們作何用途，奄美警局正在調查這3人取得陸寄居蟹的途徑。

警方描述3名疑犯共攜帶6個行李箱入住當地一間酒店，不過居住在他們下塌房間隔壁的客人卻聽見傳來異響。酒店工作人員聞訊趕來檢查，發現行李箱不時震動並有聲響，進而在上午11時30分在其中二人入住的房間內，發現他們持有的95公斤陸寄居蟹，還在下午4時50分在另一人房間內發現他持有的另外的65公斤陸寄居蟹。

2025年5月7日，日本鹿兒島縣，圖為警方展示檢獲的寄居蟹。（NHK）

在鹿兒島縣內，生存於奄美群島等地的有紫陸寄居蟹、灰白陸寄居蟹、陸寄居蟹等3種。根據日本文化財保護法，疑犯所持有的陸寄居蟹屬於法案列管中的「天然紀念物」，旗下還包括有植物、礦物等名單。天然紀念物原則上若未獲文化廳長官的許可，不得變更現狀。

而陸寄居蟹在中國內地除了食用外，也有人當成寵物飼養。