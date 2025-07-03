美媒：朝鮮將加派3萬兵援俄　衛星圖像顯示朝俄新動向

美媒周三（7月2日）引述烏克蘭官員的情報評估顯示，朝鮮繼去年11月向俄羅斯派遣1.1萬名士兵，參與抵抗烏克蘭攻打庫爾斯克（Kursk）地區之後，將把援軍數量增加兩倍，在未來幾個月內再派2.5萬到3萬士兵到俄羅斯。情報顯示俄羅斯正在改裝軍用飛機，衛星圖像亦顯示疑似朝鮮船隻到俄羅斯港口、貨機降落朝鮮機場，疑似為新一輪運載士兵做準備。



美媒另引述一名西方情報官員證實烏方的估計，稱另一份評估顯示，朝鮮確實打算增派多達3萬名士兵到俄羅斯。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月17日發布影片表示，俄羅斯軍隊試圖燒毀朝鮮陣亡士兵的面部來隱瞞他們的真實身份。圖為疑似朝鮮士兵對着鏡頭。（X@ZelenskyyUa）

烏克蘭評估報告稱，俄羅斯國防部有能力提供「所需的裝備、武器和彈藥」，以「進一步整合到俄羅斯作戰部隊」。該文件還補充說，朝鮮軍隊「很有可能」在俄羅斯佔領的烏克蘭部分地區參與作戰，以增強俄羅斯部隊，包括在大規模進攻行動中。

烏克蘭國防情報機構的評估還稱，有跡象顯示俄軍飛機正在進行改裝，以運載人員，這體現了將數萬名外國軍人運送至俄羅斯西伯利亞的龐大工程，該地區與朝鮮接壤。

據提供國防安全情報的英國非盈利組織Open Source Centre（OSC）供應的衛星圖像，朝鮮可能在準備再次運載士兵，包括一艘與去年運載士兵有關的船隻抵達俄羅斯港口，以及一架貨機抵達平壤順安機場。

2025年1月11日下午7時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交平台X（舊稱Twitter）發文，稱在庫爾斯克地區抓獲了2名受傷朝鮮士兵，並送往基輔，目前他們正與烏克蘭安全局取得聯繫。（X/ @ZelenskyyUa）

去年10月，朝鮮士兵被拍到在俄羅斯濱海邊疆區（Primorskyi Krai）的Sergeevka軍事基地接受前線裝備。分析人士稱，一個月後，該地區西南方95公里的納霍德卡（Nakhodka）附近的Dunai港，停靠了一艘最多可搭載400名士兵的俄羅斯「蟾蜍級」登陸艦（Ropucha）。

衛星圖像還顯示，朝鮮順安機場6月4日出現一架疑似俄羅斯伊爾-76（IL-76）貨機正在停機坪上滑行，該機型去年運載士兵時也出現。

OSC高級分析師Joe Byrne表示：「這似乎表明，此前用於運送朝鮮軍人的路線仍在使用，未來任何大規模人員轉移都可能使用這條路線。」