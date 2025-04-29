朝媒轉載普京致謝援俄朝兵聲明　韓媒分析或為突顯派兵正當性

外媒日前報道指俄羅斯首度證實朝鮮士兵參與俄烏戰爭，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在當日聲明，致謝朝鮮領導人金正恩與他領導下的政府和民眾。他這一聲明在周二（4月29日）得到朝媒轉載，韓國媒體分析，朝鮮放出這消息旨在突顯當局派兵援俄的正當性，以消除前線嚴重傷亡的負面影響。



韓聯社報道，普京發表聲明對朝軍協助俄羅斯收復庫爾斯克州表示感謝，並刊發了聲明全文。據報道，普京在聲明中指出，朝鮮依據去年6月朝俄簽署的《全面戰略夥伴關係條約》第四條向俄派兵，此舉完全符合國際法。普京還向朝鮮國務委員會委員長金正恩、朝鮮領導班子、朝鮮居民表示感謝，稱「將永遠銘記為俄羅斯、我們共同自由獻身的朝鮮英雄」。

在俄烏戰爭中遭烏克蘭軍隊俘虜的朝鮮士兵透露，朝軍在朝鮮黃海道谷山郡「武力部訓練場」內布置有大量模擬首爾市鐘路區、釜山、大邱、全州、濟州地形的場地。（Facebook@bemilM）

勞動黨機關報《勞動新聞》也頭版報道相關消息，還重點報道俄羅斯武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）高度讚揚朝軍功績的消息。