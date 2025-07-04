俄羅斯海軍副總司令古德科夫陣亡　終年42歲

俄羅斯軍方說，俄海軍副總司令古德科夫（ Mikhail Gudkov）和其他幾名俄軍官在庫爾斯克（Kursk）州執行任務時陣亡。



路透社報道，俄羅斯國防部周四（7月3日）發布聲明說，終年42歲的俄海軍副總司令古德科夫周三（2日）在「庫爾斯克州的一個邊境地區執行作戰任務期間陣亡」。

2025年7月3日，人們在印有俄羅斯海軍副司令古德科夫（ Mikhail Gudkov）照片的展板前獻花。據俄羅斯政府稱，古德科夫在俄烏衝突中於庫爾斯克地區（Kursk）陣亡。（Reuters）

此前，俄羅斯和烏克蘭非官方軍事Telegram頻道報道指出，古德科夫和其他多名俄軍官在庫爾斯克州的一個指揮所遭到烏克蘭導彈襲擊身亡，烏方使用美制的「海馬士」火箭系統進行空襲。

新華社報道，俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科（Oleg Kozhemyako），周四通過社交媒體對古德科夫等人的親屬表示慰問。他說，古德科夫曾擔任俄海軍太平洋艦隊第155獨立海軍陸戰旅指揮官。

圖為6月17日凌晨，俄羅斯對烏克蘭基輔發動襲擊。（Reuters）

古德科夫也是俄烏戰爭爆發以來，陣亡的最高級別俄軍軍官之一。

據報道，古德科夫畢業於新西伯利亞高等軍事指揮學校、俄聯邦武裝力量諸兵種合成學院，今年3月開始擔任俄海軍副總司令，周三在庫爾斯克州陣亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

