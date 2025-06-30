俄羅斯空襲烏克蘭　F-16機毀人亡　澤連斯基擬退出禁雷國際公約

撰文：莊勁菲
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烏克蘭稱俄羅斯6月28日夜間對其發動了自衝突開始以來最大規模空襲，動用477架無人機和60枚各類導彈。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日（29日）表示，一名F-16戰鬥機飛行員在擊退俄羅斯空襲時機毀人亡。他還表示已簽署法令，讓烏克蘭退出禁止生產和使用殺傷人員地雷的《渥太華公約》（Ottawa Treaty）。

澤連斯基在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，烏軍F-16飛行員烏斯季文科（Maksym Ustymenko）夜間摧毀了7個俄軍空中目標，已下令調查烏斯季文科的死亡情況。

圖為2024年8月4日，在烏克蘭一未被公開的地點，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭空軍日的活動舉行後，站在一架F-16戰機前向媒體發表講話。（Reuters）

澤連斯基表示，僅在本週，俄羅斯就向烏克蘭發射了超過114枚導彈、超過1270架無人機和近1100枚滑翔炸彈。他呼籲對普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓、加強烏克蘭防空能力：「這些都是美國系統，我們已準備好購買。我們依靠領導力、政治意願以及美國、歐洲和所有合作夥伴的支持。」

澤連斯基晚上還在視像通話中表示，已簽署法令讓烏克蘭退出《渥太華公約》。他譴責俄羅斯從未加入該公約，並且極度肆無忌憚地使用殺傷人員地雷等武器。

2008年7月8日，約旦邊境，圖為一名排雷工兵正在附近排查地雷。（Getty）

「我們採取這一政治舉措，是為了向我們的政治夥伴發出信號，表明重點是什麼。這關係到所有與俄羅斯接壤的國家。」

路透社指出，其他與俄羅斯接壤的國家，尤其是芬蘭、波蘭，以及波羅的海三國：愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，要么已經退出公約，要么表示將要退出。

烏克蘭資深議員科斯滕科（Roman Kostenko）表示，退出公約仍需獲得烏克蘭議會批准。

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