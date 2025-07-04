特朗普稱周五起致函貿易夥伴訂關稅稅率　貝森特料100國稅率10%

美國對貿易夥伴暫緩實施對等關稅的限期7月9日屆滿。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，華府周五起將致函各貿易夥伴，交代他們將會面臨的關稅稅率。這與先前承諾達成數十項單獨協議的立場明顯不同。



特朗普周四承認，與170個國家談判關稅的過程複雜，華府不會與大部分國家進行詳細談判，而是直接發信通知他們美國所訂的關稅稅率，預計每日會向10個國家發信。 他補充，在周三宣布與越南達成貿易協議後，他預計還將與其他國家達成「幾項」更詳細的協議。

財長貝森特（Scott Bessent）接受彭博電視訪問時指，預計約100個國家的對等關稅稅率會訂在10%，意味較特朗普最初提出的少。特朗普4月初公布對等關稅時，123個貿易夥伴的稅率訂於10%。這些國家中，除英國之外，大部分未有與美國進行貿易談判。

財長貝森特（Scott Bessent）表示，預計約100個國家的對等關稅稅率會訂在10%。(Reutres)

目前，參與談判的主要貿易夥伴面臨更高的關稅稅率，其中歐盟20%，印度26%，日本24%。其他尚未與美國進行貿易談判的國家則面臨更高的關稅，其中非洲國家萊索托（Lesotho）50%，馬達加斯加47%，泰國36%。

特朗普周三宣布與越南達成協議，稱美國將把對許多越南商品的關稅從先前威脅的46%降至20%。許多美國產品將獲準免稅進入越南。