彭博：美國與越南快達成貿易框架　將按照貨品外國成份繳交關稅

彭博社7月2日報道，越南和美國快將達成一項貿易框架（trade framework），越南將按照商品中外國成份的佔比向美國繳交關稅。報道指，對美國出口含有最高比例外國成份的貨品，將被徵收最高關稅，稅率約為20%或更高。



據報道，越南和美國即將達成一項貿易框架，按照商品的外國成份比例，對不同比例的商品徵收不同程度的關稅。

報道引述知情人士指，從越南出口到美國，含有最高外國成份的商品將被徵收20%或更高的關稅。

越南國旗（Getty）

知情人士表示，含有較低比例外國成份的產品將面對較低的關稅稅率，而100%越南製造的產品只需繳交最低稅率——極有可能是現時全球貿易夥伴都在繳交的10%稅率。具體細節仍在討論中，仍有可能發生變化。

據報道，越南與其最大出口市場美國，過去數週進行密集磋商。在此期間，美國政府不斷向河內施壓，要求其加強打擊貿易欺詐，並採取更多措施防止中國商品透過轉運和重新包裝，經由越南轉運出口，以迴避更高的關稅。

越南總理范明正早前表示，他預計與美國的談判將在7月9日的「大限」前取得「積極成果」；若談判毫無進展，特朗普（Donald Trump，又譯川普）向越南提出的46%「對等關稅」稅率將生效。

范明正亦表示，越南需要平衡與美國和中國這兩個最重要貿易夥伴的關係，這突顯越南政府領導層面對的挑戰。

中國國務院總理李強6月24日，在天津會見來華出席夏季達沃斯論壇的越南總理范明政。（新華社）

報道指，越南高度依賴中國提供的原料支持其製造業。根據海關數據，去年中國佔越南進口總額的38%。今年頭五個月，越南從中國的進口總額高達694億美元（約5448億港元），中國目前是越南最大的電腦和電子零件、機械和紡織品等商品的進口來源。