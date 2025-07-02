特朗普稱與越南達貿易協議：越輸美商品20%關稅　美商品赴越0關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）7月2日在社交網站表示與越南達成貿易協議，他之後指，越南將就所有運往美國領土的商品支付20%關稅，轉運的商品更要40%關稅，他指，另一方面越南對美國全面開放市場，美國能夠以零關稅向越南銷售產品。



美國總統特朗普2025年7月1日在白宮登上飛機前會見記者（Reuters）

特朗普政府之前在4月2日宣布對越南徵收的「對等關稅」高達46%，之後暫緩高額關稅90日，以便舉行貿易談判。

特朗普在最新帖文指，在與越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）通話後，兩方達成協議，他形容是兩國之間「偉大的合作協議」，作為貿易協議一部份，越南將就所有運往美國領土的商品支付20%關稅，轉運的商品更要40%關稅。

他稱越南將做「從來未做過的事」，即向美國開放市場，「這意味我們將能夠以零關稅，將我們的產品銷往越南。」

「零關稅」意義不大？

過去外媒也曾傳出越南向美國提出零關稅的消息，不過據英國廣播公司（BBC）報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾主張此意義不大，因美國與越南存在的貿易逆差的規模，達到美國每向越南售出1美元貨品，越南則向美國銷售15美元，零關稅無助解決。