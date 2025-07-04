俄海軍副總司令古德科夫陣亡細節曝光　指揮崗位上遭4枚導彈攻擊

據俄羅斯媒體7月3日報導，已被證實陣亡的俄國海軍副總司令古德科夫（ Mikhail Gudkov）事發時所在指揮部遭到敵方導彈攻擊。



俄羅斯《論據與事實》（Argumenty i Fakty）週報網站報導說，位於庫爾斯克州邊境城鎮科列涅沃的俄海軍陸戰隊某戰地指揮部遭到至少4枚敵方導彈攻擊，古德科夫當時正在指揮崗位上。據俄連塔網周四報導，烏克蘭的無線電偵察人員可能獲悉了上述指揮部的位置，俄軍駐地內可能有敵方間諜。目前，上述報導尚未得到俄官方證實。

國防部周四通過社交媒體發佈通報說，負責海岸及陸戰部隊事務的古德科夫於周三在俄庫爾斯克州邊境某地區的戰鬥中陣亡。

2025年7月3日，人們在印有俄羅斯海軍副司令古德科夫（ Mikhail Gudkov）照片的展板前獻花。據俄羅斯政府稱，古德科夫在俄烏衝突中於庫爾斯克地區（Kursk）陣亡。（Reuters）

同一天，俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）在社交媒體上說，古德科夫和其他幾名俄軍官日前在庫爾斯克州執行任務時陣亡。他說，古德科夫曾擔任俄海軍太平洋艦隊第155獨立海軍陸戰旅指揮官。該艦隊的主要基地位於俄濱海邊疆區首府符拉迪沃斯托克。

綜合俄媒體3日報導，古德科夫於1983年1月11日出生，畢業於新西伯利亞高等軍事指揮學校、俄聯邦武裝力量諸兵種合成學院，2025年3月開始擔任俄海軍副總司令。

本文轉載自微信公眾號「政事兒」

