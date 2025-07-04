中國對歐盟白蘭地反傾銷稅　法國干邑廠滿意有豁免　歐盟反對徵稅

中國商務部7月4日宣布，5日起對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施為期5年的反傾銷稅，根據公告，稅率最高可達34.9%，同時指作出價格承諾且符合條件的部份出口商可免被徵稅，意味有豁免。據路透社引述消息人士指，符合條件可免被徵稅的這一條款，對於法國業界而言是好消息，法國干邑酒廠認為中方決定屬正面。歐盟則指中方舉動是不公與沒有道理。



由於中方表明作出價格承諾且符合條件的部份出口商可免被徵稅，路透社報道，法國國家干邑行業管理局（BNIC）一個遊說團體負責人4日表示，今次裁決對法國業界屬正面，但法國和歐盟仍應努力與中國達成更廣泛的貿易協定。

BNIC也表示，中國商務部也將退還自2024年10月臨時關稅實施以來，出口商因此條例所繳納的保證金。

中國商務部部長王文濤訪問法國，2024年4月8日在巴黎與法白蘭地企業和行業協會座談（中國商務部）

中國商務部發言人指，中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施，本案中決定接受價格承諾再次展現了中方通過對話磋商解決貿易摩擦的誠意，希望歐方與中方相向而行，加強對話溝通，共同化解經貿分歧，為鞏固和擴大中歐經貿合作創造有利條件。

中方公告引述發言人解釋，稱歐盟有關行業協會和企業在個案中，於初裁後規定時間內主動提交了價格承諾申請，經審查，對符合中國法律規定的價格承諾，調查機關決定予以接受。這些出口商按照經調查機關同意的承諾條件出口，可不徵收反傾銷稅。

歐盟發言人則表示，中方的徵稅舉動是不公平與沒有道理，「我們認為這些措施不符合適用的國際規則，因此無根據」。