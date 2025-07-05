美國暫緩軍援烏克蘭　德國總理：願替烏買「愛國者」防空導彈

俄烏戰爭持續，白宮7月3日證實美國暫停向烏克蘭提供部份武器，次日烏克蘭首都基輔又遭俄羅斯襲擊，烏方指俄軍派出539架無人機、11枚導彈施襲，至少14人受傷。德國總理默茨（Friedrich Merz）3日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，他表示德國願意替烏克蘭出資，購買美國原計劃賣給烏克蘭的愛國者導彈（Patriot），以加強烏克蘭防空能力。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）他周五與特朗普通話討論防空問題，同意在俄羅斯襲擊升級的情況下努力提高基輔「保衛天空」的能力。

2025年6月5日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮門口迎接來訪的默茨。（Reuters）

路透社引述消息人士稱，由於庫存不足，美國已暫停向烏克蘭運送某些關鍵武器，其中包括30枚愛國者防空導彈。這促使基輔發出警告，稱此舉將削弱其自衛能力。

另據德國政府發言人稱，默茨周四與特朗普通過電話，以推動向烏克蘭運送武器，尤其是愛國者導彈。

發言人表示：「有多種方法可以填補愛國者導彈的缺口。」並補充說，德國正在考慮的一個選擇是在美國購買愛國者導彈電池，然後將其運往基輔。

波蘭外長西科爾斯基2025年7月4日在社交平台發文配圖，圖為烏克蘭基輔遇俄羅斯襲擊起火冒出濃煙。（截圖自@sikorskiradek）

德國已從其軍用庫存中向烏克蘭運送了三套美國製造的防空導彈系統，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）上個月發起了一項倡議，希望在由約50個國家組成的「拉姆施泰因」集團（Ramstein Group）中追求更多此類導彈。他也提出了購買愛國者系統的想法，這樣可以節省漫長的工業交付時間，確保它們迅速運抵烏克蘭。

德國國防部發言人表示，皮斯托里烏斯將於7月較晚時間前往華盛頓，與美國外長就其倡議以及生產能力進行會談。