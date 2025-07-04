美國停對烏克蘭部份軍援　波蘭籲特朗普恢復　北約：冀美靈活應對

俄烏戰爭持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月3日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話斡旋但稱未有進展，同日較早前白宮更證實暫停向烏克蘭提供部份武器，波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）4日呼籲特朗普恢復對烏方的防空彈藥供應。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，他理解美國有需要維持自身武器庫存，但希望華盛頓能夠靈活應對，以確保烏克蘭繼續獲得必要軍事支持。



烏克蘭首都基輔4日再遭俄羅斯襲擊，烏方指俄軍派出539架無人機、11枚導彈施襲，至少14人受傷。波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）7月4日發文指波蘭在基輔的領事館也因此受損，暫無人傷，呼籲特朗普恢復對烏方的防空彈藥供應，並進一步斡旋和平。

西科爾斯基指出，俄羅斯襲擊基輔形同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「嘲笑您（特朗普）為斡旋和平付出的努力」，呼籲特朗普恢復對烏克蘭的防空武器供應，並對莫斯科實施新一輪嚴厲制裁。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日形容今次是俄羅斯迄今對烏克蘭發動的最大規模的襲擊之一，認為俄羅斯不會在未受外界巨大壓力的情況下停手，還指俄羅斯此舉顯示無意結束戰爭。