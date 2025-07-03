美國停向烏克蘭提供部份武器　美媒：憂軍隊庫存不足

美國白宮7月1日證實，美國將暫停向烏克蘭運送部份武器。特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府暫未確認哪些武器暫停交付，也未說明暫停輸送武器計劃將持續多久。據美媒報道，此舉是出於對美軍庫存下降過低的擔憂。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，白宮副發言人凱利（Anna Kelly）在一份聲明中表示，「在國防部審查美國對全球其他國家的軍事支持和援助後，作出將美國利益放在首位的決定。」

2025年6月3日，在俄羅斯進攻烏克蘭控制的頓內茨克地區（Donetsk）時，烏軍士兵向俄軍發射多管火箭導彈。（Reuters）

一位白宮官員7月3日表示，暫停向烏克蘭運送武器是五角大樓一項更大規模審查的一部分。該審查正在對所有接收美國武器的國家展開檢查。該名官員表示，這項審查是為確保前屆拜登（Joe Biden）政府此前援助其他國家時有「優先考慮美國的需求」。

除暫停向烏克蘭運送部分武器外，白宮官員還表示，其他一些國家也已「重新分類」，這意味着這些國家在接收美國武器彈藥方面失去優先地位。白宮官員暫未透露這些國家的名字。