美軍暫停高超音速火箭貨運項目 原計劃與馬斯克SpaceX合作
撰文：張涵語
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據美軍的獨立出版物《星條旗報》（Stars and Stripes）本周報道，美國空軍已暫停一項計劃與世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司合作的火箭貨運項目，該項目旨在從偏遠的太平洋環礁測試高超音速火箭貨物運送。
路透社報道，美國空軍此前計劃與類似SpaceX企業合作，利用商業火箭在約90分鐘內，將至多100噸的貨物運送到全球任何地方，該項目若實現將為軍事後勤帶來突破。
但該項目遭到生物學家和專家反對，認為會對約翰斯頓環礁（Johnston Atoll）野生動物保護區築巢的許多海鳥造成傷害。
《星條旗報》7月3日報道，美國空軍發言人在一封電子郵件中說，正在考慮約翰斯頓環礁以外地點作為貨運火箭項目試驗場地，對約翰斯頓環礁的環評暫時擱置。今後是否重啟或終止環評，將另行發布通告。
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